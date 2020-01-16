Симферополь, , 23:52 — REGNUM Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk был замечен над Черноморским побережьем России, в том числе в Крыму и в Сочи. Об этом 16 января сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, беспилотник в течение нескольких часов вёл разведывательный полёт у юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществлял полёт на высоте около 16 километров в международном воздушном пространстве. Общая продолжительность полёта беспилотника составила около шести часов.

Стоит отметить, что полёты БПЛА, принадлежащих США и странам блока НАТО, регулярно фиксируются в воздушном пространстве Прибалтики и возле побережья Чёрного моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму назвали наглостью разведывательный полёт БПЛА, принадлежащего ВВС США, у берегов полуострова.

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