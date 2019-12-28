Симферополь, , 20:11 — REGNUM Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал наглостью разведывательный полет БПЛА RQ-4B-40 Global Hawk военно-воздушных сил США у берегов полуострова. Об этом 28 декабря он сообщил в беседе РИА Новости.

«Подобные полеты — это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», — заявил Чегринец.

Он подчеркнул, что США необходимо выстраивать конструктивную внешнюю политику. В случае желания ознакомиться с изменениями, которые произошли на полуострове с момента присоединения к России, необходимо направлять официальную делегацию, визит которой заблаговременно согласовать с Министерством иностранных дел РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма. Беспилотник вылетел с базы военного блока НАТО на острове Сицилия. Оттуда он направился в Донбасс, где летал над линией фронта. После этого он провел разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

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