Прага, , 20:36 — REGNUM Спорткар Lamborghini сгорел в туннеле Blanka, который проходит под центром города Праги в Чехии. Об этом 16 января сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

Автомобиль загорелся во второй половине дня 16 января. В результате пожара машина сгорела полностью.

При пожаре никто не пострадал. Движение транспорта в обоих направлениях в туннеле было временно прекращено из соображений безопасности. В настоящее время проходит проветривание туннеля с задействованием вентиляционных систем.

Обстоятельства возгорания устанавливаются. В качестве возможной причины пожара названа техническая неисправность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании легкового автомобиля на одной из центральных дорог в Хабаровске. В результате пожара никто не пострадал.

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