Хабаровск, , 11:48 — REGNUM В Хабаровске в Железнодорожном районе 10 января в утренний час пик во время движения загорелся легковой автомобиль. Движение других автомобилей было остановлено.

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«На место происшествия прибыла одна автоцистерна и четыре пожарных. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. При возгорании никто не пострадал», — пишет ИА AmurMedia.

Причины возгорания устанавливаются.

Очевидцы в соцсетях пишут, что до приезда пожарных никто не торопился тушить горящее авто, которое могло взорваться в любой момент. Люди стояли практически рядом и смотрели.

Как сообщало ИА REGNUM, на мосту через реку Зея в Благовещенске загорелся грузовик.