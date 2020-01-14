Хабаровск, , 04:29 — REGNUM Более 1700 домов остались без отопления в Хабаровске. В столице региона во вторник, 14 января, 22 градуса мороза, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС в регионе.

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Причина аварии — порыв коллектора на ТЭЦ. Авария произошла ночью. Сейчас без отопления остаются сразу три района столицы Хабаровского края. На месте порыва работают аварийные бригады — 24 специалиста и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники в Приамурье произошло более 20 коммунальных аварий. Значительная часть аварий была устранена в кратчайшие сроки, но ситуацию взяла на контроль прокуратура.