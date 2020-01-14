Тбилиси, , 13:36 — REGNUM В Тбилиси в ночь на 14 января произошёл пожар, который угрожал газозаправочной станции. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным журналистов, возгорание произошло в одном из складов, который расположен на рынке строительных материалов. В пожарную службу сообщили, что из здания идет дым и видны языки пламени.

«Существовала угроза распространения огня на расположенную вблизи газозаправочную станцию, однако, в результате своевременного реагирования пожарных-спасателей удалось предотвратить эту угрозу, своевременно локализовать пожар и затем полностью его ликвидировать», — в службе спасения.

Там также сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Тушить пожар приехало 14 пожарных бригад.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря 2019 года в Тбилиси произошел взрыв, а затем пожар на автозаправочной станции. От огня пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний.