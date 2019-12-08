Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Состояние пострадавших от взрыва и пожара на автозаправочной станции в Тбилиси 7 декабря у врачей узнали журналисты агентства «ИнтерпрессНьюс».

Руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе, куда доставили троих мужчин, работавших на АЗС, рассказал, что двое из них находятся в реанимации, а один — в ожоговом хирургическом отделении.

В клинике им. Аладашвили руководитель отделения критической медицины Леван Беселия, куда поступила 60-летняя женщина, рассказал, что она получила травму головы и голени. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Несовершеннолетнего пострадавшего, по данным журналистов, отправили в клинику Цицишвили. Там сообщили, что у него несерьезные раны, и скоро его выпишут домой.

Напомним, взрыв и пожар произошли на АЗС в центре Тбилиси вечером 7 декабря. Благодаря действиям ее работников удалось избежать взрыва топлива, которое хранилось на станции.