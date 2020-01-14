Посёлок городского типа Сеймчан, Магаданская область, , 08:38 — REGNUM В посёлке Сеймчан Среднеканского городского округа Магаданской области в процессе распития спиртных напитков между двумя пожилыми женщинами произошла смертельная трагедия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК региона.

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В ходе следствия было установлено, что 2 октября 2019 года в собственной квартире был обнаружен труп 82-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, 1 октября погибшая позвала в гости 65-летнюю знакомую, женщины выпивали и в какой-то момент между ними возник конфликт. Гостья, оскорбившись, в ходе застольных разборок ударила не менее шести раз подругу по голове бутылкой и молотком. Хозяйка скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-летнюю жительницу Свердловской области осудили на семь лет за убийство знакомого ножкой от стола и ножом.