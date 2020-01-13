Посёлок городского типа Шаля , Свердловская область, , 14:23 — REGNUM В Свердловской области суд вынес решение по уголовному делу 26-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего знакомого 1962 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительница Шалинского района признана виновной, и ей назначено наказание в виде семилетнего лишения свободы в колонии. Приговор суда вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что 8 августа 2019 года, будучи в пьяном виде, подсудимая в своём доме повздорила со знакомым мужчиной. После чего нанесла ему множество ударов ножкой от стола и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.