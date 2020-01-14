Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM В Свердловской области нашли 15-летнюю девочку, которая приехала из Ревды в гости в Верхнюю Пышму перед Рождеством и пропала. Как сообщает информационный портал Е1, в поисках школьницы участвовали более 20 волонтёров поискового отряда «Прорыв».

"Найдена, жива. Все опросы проведены, сейчас девочка уже дома», — сообщила участница отряда.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 6 января 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов объявили ребёнка в розыск, а также была организована доследственная проверка.

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Напомним, что ранее в Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница. Она ушла из дома накануне Нового года, 31 декабря 2019 года и 12 января самостоятельно вернулась домой. Похождения подростка закончились тем, что в отношении её матери составлен административный протокол.

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