Екатеринбург, , 22:07 — REGNUM На Урале разыскивается 15-летняя жительница Ревды, которая пропала 6 января, приехав в гости в Верхнюю Пышму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следственного управления, которое организовало проверку, в последний раз после исчезновения девочку видели в Екатеринбурге. Также поиском пропавшей занимаются сотрудники полиции и волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из своего дома на улице Победы ещё 31 декабря 2019 года и с тех пор её местонахождение неизвестно. По данному факту организована доследственная проверка.

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