Канберра, , 18:13 — REGNUM Несколько тонн овощей скинули с воздуха в зоне, где бушевали лесные пожары, сотрудники охраны дикой природы национальных парков Австралии. Об этом 12 января сообщил на своей странице в соцсети Twitter министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Кин опубликовал фото кенгуру, поедающего морковь и сообщил под ним о том, что сотрудниками охраны национальных парков были сброшены с воздуха десятки тонн сладкого картофеля и моркови, чтобы накормить колонии кистехвостых каменных кенгуру.

Специалисты пояснили, что в зоне лесных пожаров огонь уничтожил большую часть растительности и растительноядным животным зачастую нечем питаться. Поэтому было принято решение подкормить животных с воздуха.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили значительные территории в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Несколько регионов на юге континента закрыты для туристов, жителям выдано предписание о срочной эвакуации. За последние месяцы от пожаров пострадала территория размером 10,3 млн га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 28 человек.

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