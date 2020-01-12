Канберра, , 01:29 — REGNUM Еще один человек погиб при тушении пожара в австралийском штате Виктория, увеличив тем самым число жертв до 28, сообщает 11 января агентство Reuters.

Как стало известно, погибшим оказался один из огнеборцев, тушивших пожар в районе Омео. Смерть мужчины подтвердил директор пожарной охраны штата Виктория Крис Хардман.

На текущий момент жертвами лесных пожаров в Австралии стали уже 28 человек, выгорели более 10 миллиона гектаров земли.

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