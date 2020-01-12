Прага, , 13:34 — REGNUM Как минимум 13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане на северо-западе Чехии. Об этом 12 января сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Михаэл Георгиев.

ЧП произошло вечером 11 января в городе Яблонец-над-Нисоу. Врачи скорой помощи прибыли в ресторан по вызову, после того как несколько человек почувствовали себя плохо. Прибыв на место происшествия медики зафиксировали в помещении повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО.

Врачи немедленно связались с пожарными и полицией. Из ресторана в больницу были госпитализированы 13 человек, одна из женщин в тяжёлом состоянии была помещена в гипербарическую камеру.

Пожарные проверили систему вентиляции и отопления ресторана и провели проветривание всех его помещений. Как отметил Георгиев, признаки отравления угарным газом часто могут напоминать симптомы вирусного заболевания, поэтому он рекомендовал гражданам быть внимательными и обязательно обращаться за помощью к врачам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двоих детях и троих взрослых, пострадавших в результате отравления угарным газом в Самаре.

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