Самара, , 11:36 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре. Об этом 11 января сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о случае отравления угарным газом поступила в ведомство в 04:55 мск. Инцидент произошёл в доме на улице Гвардейской. Всего пострадали пять человек: мужчина, две женщины и двое детей 2019 и 2018 годов рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы. Детей направили в детскую клиническую больницу №1, взрослых в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угроза их жизни отсутствует.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина произошедшего. По данным МЧС, утечка газа произошла из-за неисправности газового оборудования: газоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух мужчин и одной женщины в результате отравления угарным газом в Башкирии.

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