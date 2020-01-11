Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области 18-летняя студентка Высокогорского многопрофильного техникума стала жертвой нападения стаи собак. Как сообщает издание «Уралинформбюро», псы набросились на девушку 9 января возле учебного учреждения в Нижнем Тагиле.

Нападение произошло в 09:40 по местному времени. Девушка получила травмы и намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

«Сильнее всего собаки прокусили ногу. От боли я потеряла сознание», — сообщила студентка.

Девушку выручили прохожие, которые отогнали собак. А классный руководитель доставил пострадавшую в травмпункт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области аналогичное ЧП произошло в Берёзовском. Днём 8 декабря стая собак напала на 11-летнего школьника на улице Первомайской. Ребёнок сумел отбиться и убежать. По факту нападения животных на несовершеннолетнего проводится прокурорская и доследственная проверки.

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