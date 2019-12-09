Берёзовский, Свердловская область, , 10:56 — REGNUM В Берёзовском проводится доследственная проверка по факту нападения бездомных собак на 11-летнего мальчика, в результате чего ребёнок получил травму ноги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В рамках мероприятий назначена экспертиза, которая позволит установить тяжесть причинённого вреда. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение собак на ребёнка в Берёзовском произошло на улице Первомайской 8 декабря. В тот день школьник шёл на занятие к репетитору и сумел убежать от собак.

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По факту нападения бездомных псов на 11-летнего мальчика прокуратура свердловской области проводит проверку.

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