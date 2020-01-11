Дрезден, Германия, , 02:48 — REGNUM Некоторые из драгоценностей, украденных 25 ноября в дрезденского музея Grünes Gewölbe («Зеленый свод»), злоумышленники предлагают выкупить. Об этом 10 января сообщает Bild.

Spiegel также приводит информацию, предоставленную израильской охранной компанией CGI о том, что неизвестные через электронную почту запросили за нагрудный крест (нагрудный знак Ордена Белого Орла) с бриллиантами и рубинами, и ряд других украшений, девять миллионов евро. При этом, оплата должна быть произведена биткоинами. По заявлению компании CGI, дирекцией музея ей было поручено проверить меры безопасности в обкраденном хранилище и провести расследование взлома.

Однако Spiegel заявляет, что информация CGI не подтверждается прокуратурой и полицией Дрездена. Также пока не подтверждена информация о сотрудничестве охранной компании с музеем.

Как сообщало ИА REGNUM, ограбление произошло 25 ноября, около 05:00 по местному времени. Преступники проникли в музей через окно на первом этаже музея. На видеозаписи чётко видны два грабителя в масках и с фонариками, разбивающие топором витрины с сокровищами.

На всё ограбление ушло примерно пять минут. Злоумышленники забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Размер ущерба от ограбления музея Grünes Gewölbe в Дрездене оценивается около миллиарда евро.

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