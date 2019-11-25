Дрезден, Германия, , 23:42 — REGNUM Видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлены грабители, похитившие сокровища из знаменитого дрезденского музея Grünes Gewölbe («Зеленый свод») опубликовала 25 ноября телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Отрывок видеозаписи был предоставлен полицией, на записи чётко видны два грабителя в масках и с фонариками, разбивающие топором витрины с сокровищами, среди которых уникальные изделия из золота, серебра и драгоценных камней.

По предварительной информации, ограбление произошло около 05:00 по местному времени. Преступники проникли в музей через окно на первом этаже музея. Полиция не исключает, что у грабителей могли быть сообщники среди сотрудников сокровищницы. Охрана, следуя инструкции, вызвала полицию и наблюдала за действиями преступников по мониторам.

Полиция прибыла на место происшествия через пять минут, но преступникам уже удалось скрыться. Грабители уехали на автомобиле Audi A6, через некоторое время такой автомобиль был найден подожжённым на подземной автостоянке в Дрездене. Преступник разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что размер ущерба от ограбления музея Grünes Gewölbe в Дрездене может составлять около миллиарда евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Ущерб от ограбления музея в Дрездене составил миллиард евро — Bild