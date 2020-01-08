Москва, , 15:06 — REGNUM Дмитрий Жванецкий, сын известного автора-сатирика Михаила Жванецкого, госпитализирован после избиения в Москве. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл в ночь на 8 января в ресторане на Минской улице. По предварительной информации, 24-летний сын сатирика, отдыхая в ресторане со своим другом Филиппом Гинзбургом, вмешался в конфликт молодых людей с девушкой.

Молодой человек с другом вмешались и потребовали от обидчиков девушки извинений. Словесный спор перерос в драку, в результате которой двое заступников девушки, Жванецкий-младший и Гинзбург, получили травмы и были госпитализированы.

Также 24-летний Жванецкий отметил, что после драки нападавшие пытались его ограбить. Пострадавшие написали заявление в полицию с требованием привлечь хулиганов к ответственности. Полиция начала проверку поступившей информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Приморье двух подростков, устроивших стрельбу из пневматического оружия по окнам домов. Стрелявшие ранили двоих детей, десяти и 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье подростки устроили стрельбу по людям и окнам домов