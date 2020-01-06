Артём, Приморский край, , 11:31 — REGNUM Два подростка, подозреваемых в стрельбе из пневматического оружия, были задержаны сотрудниками полиции в Артемовском городском округе в Приморском крае. Об этом 6 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По информации правоохранителей, подростки устроили стрельбу из пневматического оружия в посёлке Заводской. Они обстреливали окна жилых домов, а также двух детей десяти и 15 лет.

Личности стрелявших были установлены. По предварительным данным, двое стрелявших, подростки 14 и 15 лет, взяли ружьё у отца одного из несовершеннолетних. В ходе проведения доследственной проверки подозреваемые были опрошены. Также сотрудниками полиции было изъято и отправлено на экспертизу пневматическое ружьё из которого, предположительно, велась стрельба.

Доследственная проверка по факту данного происшествия продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, пострадавших в результате стрельбы, которую вёл неизвестный из жилого дома в посёлке Заводской в Приморье.

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