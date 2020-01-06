Донецк, , 15:33 — REGNUM За минувшие две недели восемь военнослужащих вооруженных сил Украины, находившихся в зоне проведения карательной операции, скончались от пневмонии. Об этом 6 января сообщил представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада о ситуации в зоне ответственности республики.

По информации, предоставленной представителям НМ разведкой, двадцать четыре боевика ВСУ за первую неделю нового года поступили в лечебные учреждения в так называемой зоне ООС с симптомами тяжелой формы пневмонии. Кроме того, 438 боевиков отдельной тактической группы «Восток» находятся в медицинских учреждениях с острыми распираторными заболеваниями. Более 120 заболевших зафиксировано в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

«С целью сокрытия фактов заболеваний среди боевиков, командование соединений отправляет инфицированных в гражданские медицинские учреждения, где больные лечатся за свой счет или за счет командира подразделения. И только в случае перехода заболевания в тяжелую форму, пострадавшего перемещают в военный госпиталь», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, ранее разведка НМ ЛНР сообщала о росте заболевания гепатитом в рядах ВСУ.

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