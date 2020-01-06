Варшава, , 15:06 — REGNUM Четыре человека погибли, 22 пострадали в результате пожара, произошедшего в хосписе на севере Польши. Об этом 6 января сообщил журналистам пресс-секретарь пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца.

Возгорание произошло около 03:00 (05:00 мск) в здании хосписа в городе Хойнице Поморского воеводства. В результате пожара погибли четыре человека, ещё 22 человека были госпитализированы с травмами.

Среди пострадавших большинство — пациенты хосписа, кроме того, пострадали два человека из персонала и двое пожарных.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Возможной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём, предположительно, во время курения. Мэр города Хойнице в связи с произошедшей трагедией объявил в городе траур до вечера 8 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате пожара в психо-неврологическом диспансере в Удмуртии.

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