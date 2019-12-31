Ижевск, , 20:06 — REGNUM Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в Удмуртии. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, возгорание возникло в 17:20 мск на втором этаже трёхэтажного здания диспансера в городе Глазов. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Из корпуса медучреждения были эвакуированы 535 человек. Пожар был полностью ликвидирован в 17:40 мск. Пять человек пострадали при пожаре: четверо отравились продуктами горения, один получил ожоги. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

Эвакуированные пациенты и персонал диспансера были размещены в здании детского дома. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате пожара в психоневрологическом интернате на Украине.

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