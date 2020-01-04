Луганск, 4 января 2020, 15:48 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом, как передает «Луганскинформцентр», сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, инцидент произошел 3 января вблизи села Обозное Славяносербского района.
«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) … сбит ударный беспилотный летательный аппарат «Фантом» 46-й бригады ВСУ», — сообщил офицер пресс-службы.
Филипоненко добавил, что в Генпрокуратуру ЛНР уже переданы материалы по факту применения ВСУ ударных беспилотников в Донбассе.
Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель НМ ЛНР сообщил, что за год защитники Донбасса сбили над территорией ЛНР более 50 беспилотников ВСУ.
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