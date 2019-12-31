Луганск, 31 декабря 2019, 13:53 — REGNUM Силы ПВО ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вёл разведку в районе села Жёлтое, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что видеозаписи, сохранившиеся на носителях сбитого аппарата, переданы на изучение специалистам.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
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