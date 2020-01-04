Донецк, , 15:54 — REGNUM 2 января в Красноармейске в ходе остановки гражданского автомобиля, в котором находились пять вооруженных офицеров 92-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, при попытке проверить документы военнослужащих правоохранители были разоружены и избиты боевиками. Об этом 4 января сообщил представитель управления НМ ДНР.

По словам источника, остановить конфликт удалось только при помощи прибывшего на место события подкрепления полиции. В результате нападения, двое сотрудников полиции получили травмы и переломы.

Для того, чтоб уладить данный инцидент, на место происшествия прибыл командир бригады, который увез пьяных офицеров в часть, предотвратив их арест, отметил он. По информации источника также стало известно, что командир бригады подкупил сотрудников полиции для того, чтоб скрыть данный инцидент от вышестоящего командования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что боевики ВСУ пытались продать местным жителям порядка 400 литров топлива, слитого с военной техники, расположенной на передовых позициях.

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