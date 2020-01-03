Луганск, , 16:09 — REGNUM О задержании в районе населенного пункта Золотое военнослужащего 72-й бригады ВСУ сотрудниками военной службы правопорядка сообщил офицер Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 3 января в ходе брифинга по результатам прошедшей недели.

Как сообщает офицер НМ со ссылкой на источник информирования, задержанный боевик в одном из заброшенных домов организовал тайник, в котором хранились 5 автоматов АК-74, более трех тысяч патронов к данным автоматам, и 8 гранат РГ-42.

«По итогам предварительного разбирательства, военнослужащий, вступил в сговор с офицером службы РАВ бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанному данное оружие и боеприпасы с целью дальнейшей его продажи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения карательной операции находится съемочная группа украинского телеканала «1+1» целью которой может быть съемка постановочных сюжетов о якобы нарушении режима прекращения огня Народной Милицией ЛНР.

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