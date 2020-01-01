Луганск, , 15:35 — REGNUM В зоне проведения карательной операции находится съемочная группа украинского телеканала «1+1» для съемки постановочных сюжетов об обстрелах со стороны Луганской Народной Республики. Об этом 1 января сообщает офицер Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Как сообщает разведка, задача на съемку постановочных сюжетов об обстреле со стороны ЛНР дана командиру 59-й бригады ВСУ Шаповалову, которому предписано провести обстрелы территории республики с целью спровоцировать ответный огонь со стороны Народной милиции, дабы затем обвинить ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе населенного пункта Желтое представителями народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат украинских боевиков.

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