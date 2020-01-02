Донецк, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом 2 января сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Киевские силовики обстреляли район Вольво-Центра в городе Донецке, населенные пункты Еленовка и Александровка. При обстрелах боевики применили миномет калибром 120 мм, гранатометы РПГ и СПГ. По территории республики боевиками было выпущено за сутки пять боевых припасов.

В данный момент отсутствует информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республике восемь боевых припасов.

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