Донецк, , 10:26 — REGNUM Киевские силовики дважды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом 1 января сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Боевиками ВСУ открывался огонь по населенным пунктам Спартак и поселку шахты «Трудовская» города Донецка. В ходе вооруженной агрессии были применены миномет калибром 120 мм, гранатометы РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие крупного калибра. Всего боевики за сутки выпустили восемь боевых припасов по территории республики.

В данный момент информации о пострадавших, жертвах среди местного населения и разрушения инфраструктуры нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший год почти двадцать боевиков ВСУ погибли при попытках диверсий на территории республики.

Читайте также: Почти 20 украинских диверсантов погибли за год в Донбассе — НМ ДНР