Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 12:42 — REGNUM На Урале вынесен приговор 34-летней женщине, обвиняемой в нарушении Правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Белоярский районный суд признал её виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло 6 апреля 2019 года. В тот день подсудимая на своём автомобиле в посёлке Белоярский сбила двух несовершеннолетних девушек, в результате чего одной из них был причинён тяжкий вред здоровью, а другой травмы средней степени тяжести.

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По версии следствия и государственного обвинителя, преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Также, после того как подсудимая сбила девушек, она вернулась на место ДТП и вновь переехала на автомобиле одну из потерпевших. Следствие полагает, что это было сделано с целью избавиться от свидетеля преступления, и квалифицировало действия подсудимой, как покушение на убийство (по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В итоге государственный обвинитель в ходе прений просил назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что в установленные законом сроки будет рассмотрен вопрос о возможности обжалования приговора суда.

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