Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 07:39 — REGNUMВ Белоярском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбила двух девушек. Как сообщает издание «Накануне.ru», её обвиняют в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление и ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине августа уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу и 31 августа состоялось первое заседание, на котором были допрошены свидетели дорожно-транспортного происшествия, в том числе 17-летняя потерпевшая.

Напомним, ДТП произошло 6 апреля 2019 года. В тот день женщина возвращалась с вечеринки на своём автомобиле и по дороге домой сбила несовершеннолетних девушек. Вскоре она была задержана по горячим следам. Сотрудники полиции установили, что автомобилистка села за руль в нетрезвом состоянии, а также покинула место происшествия, за что понесла административную ответственность. Также было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия женщина-водитель сбила пешеходов, причём одна из пострадавших девушек не смогла подняться с дороги. После чего женщина вернулась на своём автомобиле и переехала девушку снова.

Отметим, что обе потерпевшие выжили, но получили тяжёлые травмы.