Тбилиси, , 09:06 — REGNUM В Грузии 27 декабря потушили пожар в Атенском ущелье, который горел в течение четырех суток. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.

По информации, предоставленной журналистам, с огнем боролись до 300 пожарных, применялись два вертолета, которые в общей сложности совершили 97 вылетов. Также работала гусеничная техника. Кроме пожарных к тушению привлекли сотрудников Национального агентства лесов.

Сообщается, что в настоящее время для контроля ситуации на месте еще остаются сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями.

Как передавало ИА REGNUM, борьба с огнем в Атенском ущелье началась 24 декабря. В тот день на территории Грузии было обнаружено 11 очагов возгорания.