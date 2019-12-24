Тбилиси, , 20:38 — REGNUM За последние сутки в Грузии зафиксировано уже 11 очагов лесных пожаров, 4 из которых уже потушены. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации министерства, последний очаг пожара зафиксирован у села Ормоци в Атенском ущелье региона Шида Картли, где отмечается сильное задымление. На месте находятся около 20 пожарных спасателей и проводится мобилизация дополнительных подразделений. Из-за сложного рельефа специальная техника подъехать к очагу пожара не может. При необходимости к работам по ликвидации огня будет подключен вертолет пограничной полиции.

До этого в течение дня пожарным удалось ликвидировать очаги возгорания в лесу у селения Ахкерпи Марнеульского района, у селения Ирганчай на границе с Арменией, в окрестностях села Чабано Тианетского района и у села Ахали Тонча Душетского района. Во всех случаях сгорел нижний покров леса — опавшие сухие листья и трава, а причиной возгорания называется неосторожность граждан и сухие погоды без осадков, которые стоят по всей Грузии с начала декабря.

Лесные пожары продолжаются в лесных массивах Ванского, Мартвильского, Цагерского, Ланчхутского, Цаленджихского районов и у селения Укангори в Квемо Картли. На местах мобилизованы группы пожарных-спасателей. Служба по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать максимальную осторожность.