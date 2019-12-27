Канберра, , 19:08 — REGNUM Популярный острый соус был изъят из продажи в магазинах Австралии и Новой Зеландии в связи с угрозой взрыва бутылочек. Об этом 27 декабря сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

В рецептуре острого соуса Sriracha Hot Chili есть пряное содержимое, в котором при закрытой бутылочке продолжается процесс ферментации с образованием молочной кислоты.

Эксперты Организации стандартов пищевых товаров Австралии и Новой Зеландии утверждают, что в результате процесса бутылочки с соусом могут раздуться и даже взорваться, выплеснув содержимое на покупателей, которым не повезёт в этот момент находиться рядом с местом «взрыва».

Взорваться могут бутылочки, изготовленные из пластика вместимостью 502 и 828 мл со сроком годности до 2021 года. Сам соус изготовлен из перца чили, уксуса и чеснока. В основном его используют в качестве приправы к морепродуктам, но в Таиланде, где он был изобретён, его добавляют и в джемы, коктейли и конфеты.

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