Новороссийск, Краснодарский край, , 12:40 — REGNUM 300 тонн заражённых апельсинов из Египта задержали специалисты Россельхознадзора в порту «Новороссийск», сообщила пресс-служба ведомства 26 декабря.

Четыре партии апельсинов общим весом более 300 тонн прибыли в порт «Новороссийск» из Египта. При досмотре товара инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партиях средиземноморскую плодовую муху в живом состоянии. Насекомое относится к карантинным объектам для РФ. Наличие вредителя подтверждено лабораторно.

«В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений, в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации все заражённые апельсины были запрещены к ввозу», — уточнили в Россельхознадзоре.