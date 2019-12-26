Пекин, , 15:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло 26 декабря на территории городского округа Сяогань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части Китая. Об этом 26 декабря сообщает Китайский сейсмологический центр.

Также сообщается, что подземные толчки были отмечены в 18:36 по местному времени (13:36 мск), их эпицентр располагался на глубине примерно 10 км в районе уезда Инчэн.

Информация о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камчатском филиале геофизической службы РАН сообщили о зафиксированном землетрясении магнитудой 5,1 балла неподалёку от западного побережья Камчатки.