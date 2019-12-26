Петропавловск-Камчатский, , 11:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 балла было зафиксировано в четверг, 26 декабря неподалёку от западного побережья Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

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Эпицентр землетрясения, зарегистрированного 26 декабря в 17:55 по местному времени, располагался в Охотском море в 66 км западнее посёлка Палана. Очаг события располагался на глубине 10 км под морским дном.

Как сообщало ИА REGNUM, в 76 км к югу от посёлка Усть-Камчатск зафиксировано землетрясение на глубине 23 км.