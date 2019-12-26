Москва, , 14:18 — REGNUM Штраф за проведение несанкционированной акции в размере 150 тыс. рублей должна выплатить участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алёхина. Такое решение вынес 26 декабря Замоскворецкий суд Москвы.

Алёхину признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения массовой акции. В ноябре она устроила акцию протеста на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Протест 31-летней Алёхиной касался «политзаключённых».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в столице задержали других участниц Pussy Riot — Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

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