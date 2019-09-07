Москва, , 21:54 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, сообщает 7 сентября РЕН ТВ.

По словам участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, Толоконникова и Никульшина были задержаны в районе Даниловского рынка, после чего их доставили в отделение полиции.

Всего правоохранители задержали 15 человек, в том числе участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», написала на своей странице в Twitter Толоконникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандальная панк-группа Pussy Riot обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Её участницы не согласились с арестом за акцию, предпринятую на финальном матче чемпионата мира по футболу в «Лужниках» 15 июля 2018 года.

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