Тверь, , 21:31 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в надругательстве над обелиском Победы, был задержан полицией в Тверской области. Об этом 24 декабря сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Акт вандализма был совершён злоумышленником в ночь на 24 декабря в городе Старицы. Возле обелиска Победы были повалены шесть гранитных стел с именами Героев Советского Союза.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, в её состав вошёл и специалист-кинолог со служебной собакой. Пёс вывел правоохранителей на след предполагаемого правонарушителя.

Подозреваемый в разрушении памятника был задержан, его доставили для разбирательств в отделение полиции. Предполагаемым вандалом оказался 31-летний житель города Старицы. Он пояснил, что в момент совершения преступления был пьян. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту вандализма на Аллее славы в Тверской области.

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