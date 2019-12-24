Тверь, , 17:08 — REGNUM Неизвестные разгромили Аллею Славы героям Великой Отечественной войны у Обелиска Победы в городе Старицы Тверской области, полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.

Вандалы действовали ночью 24 декабря — утром жители обнаружили опрокинутые стелы, разбитые гранитные плиты, сообщил Tverigrad. Всего повреждено шесть гранитных плит с именами Героев Советского Союза.

На данный момент УМВД России по Тверской области возбудило уголовное дело по факту вандализма, ведётся поиск виновных.