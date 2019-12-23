Кемерово, , 11:55 — REGNUM Начальник одного из территориальных лесничеств в Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела по факту получения взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В следствии полагают, что с сентября по декабрь 37-летний чиновник получил от двух местных жителей 25 и 30 тыс. рублей. За это он предоставил им участки леса «с большим количеством деревьев» для заготовки древесины для собственных нужд.

«Однако на самом деле мужчины продавали лесоматериал. О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области», — отметили в ведомстве.

Против двоих взяткодателей также возбуждены уголовные дела. Расследование уголовного дела продолжается.

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