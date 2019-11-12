Ирбит, Свердловская область, , 10:43 — REGNUM В Ирбите (Свердловская область) осудили экс-начальника участка наземной охраны лесов за получение взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Когда мужчина находился в должности начальника Байкаловского участка (в рамках Уральской базы авиационной охраны лесов), чиновник получил взятку в размере около 300 тысяч рублей — за эту сумму взяткодатель мог получить заготовленную древесину и лесные насаждения по минимальной цене.

Ирбитский районный суд учёл состояние здоровья мужчины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также то, что бывший чиновник на этапе следствия способствовал раскрытию преступления. Экс-начальнику назначили только штраф в 2 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области уволили осуждённого за коррупцию Главу администрации Южного управленческого округа Михаила Астахова. Экс-чиновнику также сменили срок с реального на условный.

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