Челябинск, , 12:21 — REGNUM В Челябинской области замдиректора Чебаркульского лесничества стал фигурантом дела о взятке. Ему предъявлено обвинение, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что весной гражданин получил 270 тыс. рублей взятки. Взамен в коммерческой фирме от него ожидали благоприятных условий для заключения договора на аренду участка леса в Уйском районе.

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК России ему грозит до 12 лет колонии. Сейчас обвиняемый арестован.