Закаменск, Бурятия, , 09:00 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии вынесли приговор бывшему начальнику местного отдела судебных приставов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, его обвиняли в фальсификации доказательств и незаконном привлечении лица к уголовной ответственности.

По данным следствия, в производстве у приставов находилось дело в отношении местной жительницы из-за невыплаты алиментов на содержание находящегося в приюте ребёнка. В ходе дознания обвиняемый узнал, что мальчик был давно усыновлён, поэтому с его матери сняли обязанность по содержанию.

«Однако начальник отдела не пожелал прекращать уголовное дело и тем самым портить показатели своей работы. Вместо этого 16 ноября 2018 года он без проведения следственного действия изготовил протокол допроса работника приюта, в который внёс заведомо ложные сведения о том, что мальчик продолжает оставаться в учреждении», — отметили в СКР.

После этого, пристав включил фальшивый документ в обвинительный акт в отношении женщины. Однако в ходе судебных слушаний и последующих проверок факт фальсификации вскрылся.

В результате суд признал бывшего старшего судебного пристава виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено занимать должности в государственных органах в течении двух лет.

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