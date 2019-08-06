Майкоп, , 17:46 — REGNUM

В мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, признан виновным руководитель Кошехабльского районного отдела службы судебных приставов по Адыгее. Он присвоил себе деньги должников в размере 450 тысяч рублей, которые были взысканы для погашения административных штрафов, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Решением Кошехабльского районного суда Адыгеи злоумышленнику назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя, который наложил арест на половину принадлежащего многодетной семье земельного участка.