Хабаровск, , 06:43 — REGNUM В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении судебного пристава, которого обвиняют во взятке. Пристав передал своим соучастникам, предпринимателям из Хабаровска, имущество должника, вне очереди, в обмен на две квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Соучастники пристава, владельцы коммерческой компании, были четвёртыми в очереди должников фирмы-банкрота. Однако за вознаграждение приставу в виде двух квартир, они стали первыми и получили 21 квартиру, 5 автомобилей, пять стояночных мест. Теперь все трое ожидают суда. Взяткодатели своей вины не признают, утверждая, что хотели вернуть своё.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине осудили прапорщика за мошенничество с жильём. Имея собственное жильё, он регулярно получал компенсации на аренду жилых помещений, путём мошеннических действий.