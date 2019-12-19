19 Декабря
 
18:54

На Большую Лубянку стягивают спецназ.

18:53

Двое из троих нападавших на здание ФСБ убиты — СМИ

Нападавших на здание ФСБ на Лубянке было трое, их них двое уже ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник.

Территория вокруг здания ФСБ оцеплена. На месте работают правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала «Московские новости», трое неизвестных открыли огонь, находясь в приёмной ФСБ. Двое из них были ликвидированы на месте, третий забаррикадировался и отстреливается. Также сообщается, что двух пострадавших и одного убитого сотрудника ГИБДД забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь.

18:53

Пострадавших при перестрелке на Лубянке забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь. Ее остановил прохожий. Врачи госпитализировали двоих раненых и забрали тело погибшего сотрудника ДПС. Об этом сообщает телеграмм-канал Карточный Домик: Россия.

18:52

По предварительным данным, в перестрелке возле здания ФСБ на Лубянке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине скорой помощи. Информация телеграмм-канала Mash.

18:50

18:49

Нападавших было трое, они открыли огонь в приёмной спецслужбы. Двое из них убиты, один продолжает отстреливаться, сообщают «Московские новости».

18:47

Полиция пока никак не комментирует.

18:46

Нападавших на Лубянке было трое, двое убиты — источник «Открытых медиа».

18:45

Улицы рядом с Лубянкой перекрыли. Людей загоняют в здания.

18:45

В результате стрельбы у здания ФСБ погибли трое сотрудников ФСО — СМИ

18:44

По другим данным, погибших трое.

18:44

Есть информация, что один человек погиб, двое ранены.

18:43

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ в Москве