На Большую Лубянку стягивают спецназ.
Двое из троих нападавших на здание ФСБ убиты — СМИ
Нападавших на здание ФСБ на Лубянке было трое, их них двое уже ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник.
Территория вокруг здания ФСБ оцеплена. На месте работают правоохранительные органы.
По данным Telegram-канала «Московские новости», трое неизвестных открыли огонь, находясь в приёмной ФСБ. Двое из них были ликвидированы на месте, третий забаррикадировался и отстреливается. Также сообщается, что двух пострадавших и одного убитого сотрудника ГИБДД забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь.
Пострадавших при перестрелке на Лубянке забрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь. Ее остановил прохожий. Врачи госпитализировали двоих раненых и забрали тело погибшего сотрудника ДПС. Об этом сообщает телеграмм-канал Карточный Домик: Россия.
По предварительным данным, в перестрелке возле здания ФСБ на Лубянке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине скорой помощи. Информация телеграмм-канала Mash.
Нападавших было трое, они открыли огонь в приёмной спецслужбы. Двое из них убиты, один продолжает отстреливаться, сообщают «Московские новости».
Полиция пока никак не комментирует.
Нападавших на Лубянке было трое, двое убиты — источник «Открытых медиа».
Улицы рядом с Лубянкой перекрыли. Людей загоняют в здания.
По другим данным, погибших трое.
Есть информация, что один человек погиб, двое ранены.